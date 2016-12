Gina Rosati ved. Bompani



di anni 83



Il figlio Giuliano unitamente ai nipoti Miriam e Gian Carlo; a Valentina e Liudmila e parenti tutti annunciano che i funerali si svolgeranno giovedì 22 dicembre alle ore 14.00 partendo dalla sala del commiato in Via Carrega, 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio.



Le ceneri saranno successivamente tumulate nel cimitero locale.



Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



A nome di Gina, un grazie agli adorati nipoti e alle affettuose e care ragazze; a chi conforterà «la gioia della sua vita»; alle carissime amiche che si sono fatte tanta compagnia in questi anni; a tutti i conoscenti che hanno scambiato qualche parola con lei o che l'hanno solamente salutata; a chi l'ha assistita; a chi vorrà rivolgerle un pensiero, un ricordo. Collecchio, 21 dicembre 2016



Ï Fam. Nello Delmonte



Gli amici di Help For Children si stringono a Giuliano nel ricordo della cara Gina Collecchio, 21 dicembre 2016