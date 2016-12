E' mancata all'affetto dei suoi cari Rosanna Percudani



di anni 65



Con profondo dolore lo annunciano il marito Enore, il figlio Massimiliano con Caterina, amici e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno giovedì 22 c.m. alle ore 14.30 nel Duomo di Berceto, con partenza dalla Camera Mortuaria dell'Ospedale Maggiore di Parma alle ore 13.30 indi al cimitero di Casalsevatica.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la chiesa del Sacro Cuore in Piazzale Volta Parma.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Berceto, 21 dicembre 2016



Ï Elisa e Alberto



Ï Francesco, Enrica, Maria Chiara, Davide Pressanto



Ï Franca e Bruna Campanini



Enore i tuoi cugini Anna, Maria Teresa e Franco ti abbracciano in questo triste momento per la perdita dell'adorata Rosanna Parma, 21 dicembre 2016



Cristina, Filippo con Alessia si stringono a Enore e Massimiliano per la perdita della cara Rosanna Parma, 21 dicembre 2016