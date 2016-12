E' mancata all'affetto dei suoi cari Lucia Conversi in Dall'Olio



di anni 69



Lo annunciano con immenso dolore il marito Franco, la figlia Monica e l'adorato nipote Filippo, il fratello Maurizio con Donatella, la cognata Edda, i nipoti ed i parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani giovedì 22 dicembre, alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma, per la chiesa parrocchiale di Basilicagoiano, dove sarà celebrata la Santa Messa.



Si proseguirà poi per il cimitero di Mantova in attesa di cremazione.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Basilicagoiano.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Fabio Fintschi. Basilicagoiano, 21 dicembre 2016



Ï Fam. Elio e Massimo Fontanili



Ï Fam. Battista Fontanili



Ï Famiglia Montali Ferrari Ines



Ï Nino e Lidia Masoli



Ï Famiglie Artioli Guido, Riccardo e Lucia



Ï Giovanni e Paola



Ï Nicoletta Pelosi



Ï Elide e Pietro



Ï Famiglia Bertani Elio e Marisa



La polvere del tempo non riuscirà a cancellarti. Mamma



migliore di te non avrei potuto avere, semplicemente perchè persona migliore non può esistere.



Tua figlia, Monica. Basilicagoiano, 21 dicembre 2016



Filomena, Roberta e Claudio, Marco e Federica, Nicola ed Elisa, profondamente addolorati, partecipano al lutto di Franco, Monica, Filippo e Maurizio per la grave perdita della cara Lucia Basilicagoiano, 21 dicembre 2016



La famiglia Boni-Miselli è vicina a Filippo, Monica e Franco per la perdita della cara Lucia Monticelli Terme, 21-12-2016



Le amiche Ilaria, Erika, Barbara, Paola, Roberta con le rispettive famiglie sono vicine a Monica, Filippo e Franco per la scomparsa della loro cara Lucia Basilicagoiano, 21-12-2016