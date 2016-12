«Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;



chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno».



(Gv 11,25)



I famigliari annunciano la scomparsa di Giuseppe Rondani



di anni 86



(Insegnante)



I funerali avranno luogo oggi mercoledì 21 dicembre partendo alle ore 13.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa dell'Annunziata, indi per il cimitero della Villetta.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento. Parma, 21 dicembre 2016



Ï Fam. Calzi-Rossetti



Ï Macelleria Ferraroni Sergio



Achille e Raimonda unitamente alle figlie ricordano con affetto l'amico carissimo Giuseppe Parma, 21 dicembre 2016