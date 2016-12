È mancatadi anni 90Lo annunciano il figlio Giancarlo, le figlie Giancarla con Antonio, Iliana con Fausto, Sandra con Sergio, nipoti, pronipoti, fratelli, sorelle e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 13,30 partendo dall'Ospedale Maggiore, per la chiesa e cimitero di Sala Baganza.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 dicembre 2016Ï Simonetta e Claudio MattioliÏ Ombretta Lori e fam.Ï Savi Alberto e NinaLa famiglia Franceschi unitamente ai collaboratori della Ditta FMI-Franceschi partecipano al lutto e al dolore di Sandra per la perdita della mamma signorae porgono sentite condoglianze a tutta la famiglia.22 dicembre 2016Gigi, Anna, Maurizio, Enrica e Marica partecipano al lutto che ha colpito Sandra e famiglia per la perdita della cara22 dicembre 2016Siamo vicini a Giancarlo e alla sua famiglia per la perdita della cara mammaFamiglia Furlani Angelo e Rossi Maria.22 dicembre 2016