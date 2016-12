Laura Maestri

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Gabriella, Massimo con Lorena e Giulia, Andrea con Nicoletta e Riccardo, e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 23 dicembre alle ore 11,15 partendo dalle sale del commiato di Ade Srl site in Viale della Villetta 31/A per la chiesa di Ognissanti di Via Bixio indi per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 19,15 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.22 dicembre 2016Ciaosei stata sempre al nostro fianco, sostenendoci con immenso amore.Ci mancherai molto.Gabriella, Massimo e Andrea.22 dicembre 2016Ciaoricorderemo sempre i tuoi dolci sorrisi.Giulia e Riccardo.22 dicembre 2016Per la scomparsa della carala sorella Luisa, la nipote Eugenia con Manfredo, Francesca e Alessandro partecipano al dolore di Lella, Massimo e Andrea.22 dicembre 2016Gabriella, Cesare e Teodora sentitamente partecipano al dolore di Gabriella, Massimo e Andrea per la perdita della cara mamma22 dicembre 2016I colleghi della Direzione Logistica Corporate della Chiesi Farmaceutici Spa e dei Magazzini partecipano al dolore di Gabriella e famiglia per la perdita della cara mamma22 dicembre 2016«Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo».Profondamente commossi ci uniamo al dolore di Gabriella e dei suoi fratelli con un grande abbraccio, nel ricordo e nel rimpianto di mammaCatia, Monica, Barbara, Antonio, Chicca, Simona, Davide, Luciana, Barbara, Elisa, Federica, Gabriele, Teodora, Cesare, Patrizia, Evelyn, Cecilia.22 dicembre 2016Partecipiamo al dolore di Gabriella, Massimo ed Andrea per la perdita dell'adorata mammaAldo e Carla.22 dicembre 2016