Giovanni Violi

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Giancarla e i parenti tutti.Il funerale avrà luogo domani venerdì 23 dicembre partendo alle ore 8,30 dalla Sala del Commiato di Ade Servizi in viale della Villetta 31/A per la chiesa parrocchiale SS.Stimmate in Via Sbravati, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il medico curante Dott. Roberto Agostini.Un grazie di cuore agli amici che ci sono stati vicini con tanto affetto.22 dicembre 2016Ï Caleffi DanieleÏ Miodini SadiaÏ Famiglia Vittorio Fanti e SilvanaÏ Famiglia Paolo LanfranchiÏ Famiglia Roberto LanfranchiÏ Mario e AzzurraPartecipano al dolore di Giancarla per la scomparsa del maritoi fratelli Fernando e Armando con le rispettive famiglie.22 dicembre 2016Le famiglie del Condominio «Bellavista» di P.le Ruta n. 3-5-7 partecipano commosse al dolore dei famigliari per la perdita del caro22 dicembre 2016Soci e dipendenti della Caberti & c. srl partecipano al lutto della signora Giancarla e di tutta la famiglia Caberti per la perdita del signor22 dicembre 2016Paola e Daniela Morini sono vicine a Giancarla per la perdita del caro22 dicembre 2016Stringiamo in un forte abbraccio Giancarla e piangiamo insieme a lei la perdita del caroCesare, Ornella, Barbara, Giacomo, Chiara e Luca.22 dicembre 2016Ugo, Maria Elena e Rosaria sono vicini a Giancarla, Armando e famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa del caro22 dicembre 2016Gabriella, Bruno con Luciana, Giampaolo con Elena sono vicini a Giancarla in questo momento di dolore e ricorderanno sempre con affetto il caro22 dicembre 2016