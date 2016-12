CROCE



Un angelo è rimasto a lungo con noi, ora è tornato in Cielo.



Grazie Signore di avercelo mandato Antonia Fornari ved. Carloni



di anni 103



Ne danno il triste annuncio i figli Virginio, Francesco, Lidia con le rispettive famiglie e parenti tutti.



Il Santo Rosario sarà recitato oggi alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di San Leonardo.



I funerali si svolgeranno domani venerdì 23 c.m. alle ore 10,00 nella stessa chiesa, indi al cimitero di Ugozzolo.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta «Residenza al Parco» per le amorevoli cure prestate. Parma, 22 dicembre 2016



Ï Fam. Dante Baldi, Claudio e Mina



Ï Anna Maria Rossini e figli



Ti voglio tanto bene Ninnola



Francesca. Parma, 22 dicembre 2016



Ricorderemo sempre con grande affetto nonna Antonia



Mirko, Maura, Sabrina e Davide. Gaiano di Collecchio, 22-12-2016



Roberta, Claudio e Maria Chiara si stringono a Lidia, Luca e famiglia nel ricordo della cara Antonia Parma, 22 dicembre 2016



Gianna e Valerio Cavalca sono vicini a Lidia, Luca e famiglia per la perdita della cara Antonia Parma, 22 dicembre 2016