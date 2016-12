Maria Rosaria Tambini

È mancata ai suoi caridi anni 73Ne danno il doloroso annuncio il marito Arnaldo, la figlia Emanuela con Claudio, gli adorati nipoti Filippo e Federica, la sorella Maria Pia, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo venerdì 23 dicembre alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato in Via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al Tempio della cremazione.Una veglia di preghiera questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Filippo Barbarese e al Prof. Achille Guariglia per le cure prestate.22 dicembre 2016Ï Chiara, Albino, Olga MolinariÏ Fam. Luciano LuciÏ Fam. Paolo FornariÏ Mauro Tagliavini e fam.Ï Luigi OcchiÏ Ornella, Alfonso, Michela MerosiniÏ Nadia e TizianoÏ Fam. Giordano SorioÏ Lina Simonetti e famiglia Scaffardi ClaudioSiamo vicini con affetto ad Arnaldo, Emanuela e famiglia per la dolorosa perdita della caraAnna, Giuseppe, Rossana e famiglie.22 dicembre 2016Olga, Sergio e Mariapia ricordano con affetto la carae si stringono con un forte abbraccio alla sua famiglia.22 dicembre 2016Il Sindaco Danilo Bevilacqua, la Giunta, il Consiglio Comunale, dipendenti e segretario comunale, del Comune di Terenzo sono vicini ad Emanuela e famiglia per la perdita della mamma signora22 dicembre 2016Il Segretario Generale, gli assessori, i consiglieri e i dipendenti del Comune di Fornovo di Taro si uniscono con profondo cordoglio al dolore di Emanuela e famiglia per la perdita della loro cara22-12-2016I Consiglieri di Fornovo Insieme Andrea Belli, Silvia Iasoni, Marco Porcari, Stefano Zucchelli porgono sentite condoglianze al signor Sindaco per la perdita della madre signora22-12-2016Ricordando con infinito affetto e simpatia la caraStella, Doriana e Deanna abbracciano Emanuela, Arnaldo e famigliari.22 dicembre 2016Adriana e Fausto, Angela e Gabriele, Tiziana e Stefano, Daniela e Franco, Susy e Claudio, Tiziana e Fausto ricordano con tanto affetto la carae si stringono ad Arnaldo, Emanuela, Claudio, Federica e Filippo.22 dicembre 2016Carmencita e Lalla Siliprandi partecipano commosse al dolore di Emanuela e familiari per la perdita della mamma22 dicembre 2016Giovanni e Silvana, Giuseppe e Natascia, Dimitri, Consuelo si stringono ad Arnaldo, Emanuela e famiglia nel ricordo della cara22 dicembre 2016Le amiche e gli amici de La Pergamena si uniscono al dolore di Emanuela per la perdita della cara mamma22 dicembre 2016Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i soci della Pro Loco di Fornovo sono vicini ad Emanuela e famiglia per la perdita della cara mamma22 dicembre 2016Ciaosarai sempre con noi.Sandra, Nicolò e Gerardo.22 dicembre 2016