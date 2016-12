CROCE



Ci ha lasciati Teredo Ferrari



Ne danno il doloroso annuncio la moglie Ada, i figli Massimo con Monica, Fabio con Sara, le sorelle, gli adorati nipoti Martina, Francesca, Giorgio, Filippo e i parenti tutti.



Il funerale avrà luogo venerdì 23 c.m. alle ore 10,30 nella chiesa di Roncole Verdi, Partendo dall'Ospedale di Vaio indi proseguirà per la cremazione.



Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di S.Vitale.



Un particolare ringraziamento al dott. Gerace e alle care Giacoma, Roberta, Rita, Laura per le premurose cure prestate.



Non fiori ma donazioni alla Pubblica Assistenza di Salsomaggiore Terme.



Si ringraziano fin d'ora quanti in ogni modo vorranno onorarne la memoria. Salsomaggiore Terme, 22 dicembre 2016



La zia Gina, Gianni e Samantha si uniscono commossi al dolore di Ada e famiglia per la perdita del carissimo Teredo Parma, 22 dicembre 2016



I dipendenti delle ditte Ferrari Trasporti Snc e Nolotre srl si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa del caro Teredo Novara, 22 dicembre 2016