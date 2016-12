È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano le sorelle Silvia, Luisa, Elide e Paola, la cognata Elide, i nipoti Aleardo, Luana, Elisabetta, Davide e Michele con le rispettive famiglie, i pronipoti Marco e Vanessa e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani venerdì 23 dicembre alle ore 13,45 partendo dalla Casa del Commiato «Sant'Ilario» Via Zanardelli, 11 Parma per la chiesa di Santa Maria del Rosario (Via Isola Parma) indi al cimitero di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 dicembre 2016