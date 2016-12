Camillo Berciga

Dopo lunga malattia ci ha lasciatodi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa, i figli Sandro, Gianluca con Elena, l'adorato nipote Filippo e le sorelle Alba e Carla.I funerali avranno luogo sabato 24 dicembre partendo alle ore 10 dalla Sala Del Commiato di Ade per la chiesa di San Marco, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento ad Anna per l'amorevole vicinanza, agli infermieri del servizio domiciliare ed al medico curante per la professionalità dimostrata.23 dicembre 2016Ï Marta, Andrea e Paolo VeroniZiosei sempre stato buono e affettuoso con noi.Ti ricorderemo sempre.Katia, Mirko e Ivan.23 dicembre 2016La proprietà, i dirigenti, le maestranze e i dipendenti tutti di CFT SpA si stringono con affetto al collega Gianluca Berciga per la perdita del caro papÃÂ23 dicembre 2016Titolari e i dipendenti delle ditte Davighi F.LLI e Autocarrozzeria Davighi partecipano al lutto di Sandro e famiglia per la perdita del caro papÃÂ23 dicembre 2016Cristian, Fabio e Stefano sono vicini a Gianluca e Sandro per la perdita del loro caro papÃÂ23 dicembre 2016Gli amici del Bar Tranvie" partecipano al dolore dell'amico Sandro per la scomparsa del padre23 dicembre 2016"Alba, Carla, Roberta e Cristina salutano con affetto il caroe sono vicini a Marisa, Sandro e Gianluca.23 dicembre 2016Le famiglie del condominio Olimpia si stringono a Marisa, Sandro e Luca per la perdita del caro23 dicembre 2016