Lino Burlenghi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, la figlia Franca con Angelo, il fratello, le sorelle e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi 23 dicembre alle ore 14,30 partendo dall'abitazione in Via Ceriati n.31 per la Chiesa S.Croce di Fontanellato indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento al dott. Remo Piroli ed alla Signora Valentina.23 dicembre 2016Ï Famiglia PalùÏ Famiglia CuginiTitolari, impiegati della Società Eiffel Industria Materie Plastiche SpA partecipano al grave lutto che ha colpito Franca e famiglia per la perdita del padre23 dicembre 2016I Soci e il Consiglio direttivo del Circolo Arci La Gazzera partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del socio23 dicembre 2016Franco con Teresa sono vicini ad Anna e Franca per la perdita del caro23 dicembre 2016