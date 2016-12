Elsa Dallaturca

È tornata alla Casa del Padredi anni 92Ne danno il triste annuncio i figli Leonardo con Mariarosa, Marisa con Erio, i nipoti Lorenzo, Silvia e Filippo; il fratello Ferdinando, la sorella Rosina, le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi, partendo alle ore 14.00 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Medesano, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 dicembre 2016Ï Giuseppe, Patrizia, Eleonora e Valentina RotelliÏ Famiglie Ferrante, Anna PietralungaIl fratello Ferdinando, la sorella Rosina, i cognati, le cognate con le rispettive famiglie, sono vicini a Leonardo e Marisa per la morte della mamma23 dicembre 2016Silvia e Guido si stringono a Marisa e Leonardo in questo momento di dolore per la perdita di mamma23 dicembre 2016