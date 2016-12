Luigi Ceci

«No woman no cry»Ne danno il doloroso annuncio la moglie Anna Maria, i figli Matteo e Michele, nonna Romana e Riccardo, il fratello Vincenzo con Teresa e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 24 dicembre alle ore 11 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in Via Di Vittorio 17 per la chiesa di Riccò indi al cimitero di Vizzola.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Riccò.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Walter Corsi, alle meravigliose operatrici sanitarie dell'Asp «Cav. Marco Rossi Sidoli» per l'amorevole assistenza e ai medici e infermieri dei reparti di Pneumologia e UTIR dell'Ospedale Maggiore di Parma per le cure prestate.Grazie di cuore a Vincenzo e Stefania, che lo hanno assistito con dedizione.23 dicembre 2016Ï Daniela, Claudio, Luca e PaoloÏ Ubaldo e IvanaÏ Ollari Roberto, Giovanna e SilviaÏ Stefania, Flavio e DavideÏ Palmina, Stefania, Stefano e MarcoÏ Mauro, Germana e PierpaoloCiaote ne sei andato in silenzio.Ti ricorderemo sempre.Tuo fratello Vincenzo con Teresa.23 dicembre 2016Il consiglio direttivo dell'Arci Antonio Guatelli unitamente a tutti i soci si stringe ad Anna e figli per la perdita del caro23 dicembre 2016Forza Matte, non osiamo neanche immaginare quanto sia dura.Ti chiediamo solo di non buttarti giù, di non bloccarti, di cercare di andare avanti, forte del nostro passato remoto e prossimo; è l'unica ragione e l'unico scopo possibile della nostra esistenza.Ci uniamo a te e ai tuoi familiari per la perdita del caroIl gruppo «I più belli».23 dicembre 2016