Bianca Balestrieri

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 85Lo annunciano con immenso dolore il figlio Giancarlo con Rosanna, le nipoti Sabrina con Valentina, Sara con Rocco e Viola.Il funerale avrà luogo sabato 24 dicembre alle ore 11 partendo dalla Casa del Commiato Sant'Ilario (via Zanardelli, 11 Parma) per la chiesa di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante dott. Mauro Canali, allo staff Aurora Domus ed al personale infermieristico del Quartiere Pablo.23 dicembre 2016Ï Famiglie Guareschi e BarigazziGrazieper tutto quello che ci hai insegnato, per esserci sempre stata vicino e presente in ogni occasione.Ti vogliamo bene Sabrina e Sara.23 dicembre 2016Le famiglie Pasquali Stefano, Gazza Mario e Claudio partecipano al dolore di Giancarlo e famiglia per la perdita della cara23 dicembre 2016Mara, Massimo, Giada e Martina sono vicini a Giancarlo, Rosanna e famiglia per la perdita della cara23 dicembre 2016Le famiglie Guido Pappani, Giorgio Pappani e Sabino Finelli si uniscono al dolore dei familiari per la perdita della cara23 dicembre 2016Onoria, Simona, Francesca, Chiara sono vicine a Sabrina e famiglia per la perdita della nonna23 dicembre 2016