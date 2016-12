Renata Giordano D'Aversa

N.D.Tutti coloro che ti hanno amato, continuano ad amarti con la stessa forza.Non potrai mai morire davvero finchè resterai viva nel cuore dei tuoi cari.Le tue figlie Claudia ed Ida, le tue nipoti Noemi, Letizia, Marta, Damiana ed io viviamo come se tu fossi tra noi, aiutandoci con l'Amore che ci hai donato.La Santa Messa di Suffragio sarà celebrata oggi alle ore 18,30 nella Chiesa di S. Maria Immacolata in Via Casa Bianca.Carissima Renata, un anno è trascorso troppo velocemente nella tristezza più assoluta senza te.In casa la tua voce aleggia armoniosa, ogni cosa parla di te, manca solo la tua presenza per mitigare il mio tormento.Aiutami, se puoi, ad elaborare il tuo Lungo e Forzato Viaggio senza ritorno.Sono ancora troppo arrabbiato per accettare questa realtà tanto arida.Mimmo.28 dicembre 2016