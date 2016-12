Otello Barigazzi

Ci ha lasciatodi anni 94Con tanta tristezza l'annunciano la moglie Velia, la figlia Silvana con Paolo, il nipote Christian con Marianna e le adorate Giulia e Laura, le cognate, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 29 c.m. alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Ugozzolo, indi al locale cimitero.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa Parrocchiale di UgozzoloIl presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 dicembre 2016Ï Franca, Alberto MontaniniÏ Sergio, Anna Dall'AstaÏ Famiglia Claudio GuareschiÏ Famiglia CacciamaniÏ Corrado e Rosanna Ceci e famigliaÏ Rosanna, Giancarlo BarigazziÏ Fam. Stefano PasqualiÏ Raffaele, Carla DondiÏ Fam. Barigazzi GrignaffiniÏ Famiglia Reggiani LuigiÏ Bianca e Marzia MontaniÏ Famiglia Peri OtelloLa cognata Marta con Rita, Maura e famiglia sono vicini ai famigliari per la scomparsa del caro28 dicembre 2016Lorenzo e Leonardo con famiglie piangono la perdita del loro amato zio28 dicembre 2016Antonia e Lucia si uniscono al dolore dei familiari nel ricordo del caro28 dicembre 2016Gli amici Daniela, Fabrizio, Rita, Flavio, Giuseppe, Luciana, Gevi, Monica, Nadia, Elio, Carlo, Angela, Alfredo, Rosetta sono vicini a Silvana in questo triste momento per la perdita del caro papà signor27 dicembre 2016Gervasio Cantoni, Elvira e famiglia si stringono a Velia, Silvana, Paolo e Cristian per la perdita del caro28-12-2016