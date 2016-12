Gianni Croci

E' mancato all'affetto dei suoi cari(Scrittore)Ne danno il triste annuncio la figlia Fernanda con Fabio ed il nipotino Paolo.I funerali avranno luogo giovedì 29 corrente alle ore 14 nella Chiesa della Trasfigurazione via Leoncavallo 4 (Pr).28 dicembre 2016Ï Beppe e Chiara AndreiÏ Davide BarilliÏ Guido ContiLina Maria e Franco Paris e famiglia partecipano al lutto di Fernanda e Paolino per la perdita del padre e nonno28 dicembre 2016non sarà il silenzio ad interrompere il nostro dialogo di sempre, ora che sei nella Luce, con la nostra Peter.Resi e Vittorio.28 dicembre 2016La redazione e gli amici di «Dalla parte del torto» ricordano con affetto l'amicoprezioso collaboratore di sempre.28 dicembre 2016Conci e Linda si stringono con affetto a Fernanda per la perdita dell'adorato papà28-12-2016«Non cadrà nel nullaquesto tuo canto, troverà una rima...»Al nostro amicoSusy, Paolo, Simone, Carolina.28 dicembre 2016Veronica, Andrea, Vanessa, Tommaso e Alessia sono vicini a Fernanda e famiglia per la perdita del caro papà28 dicembre 2016Cristina, Andrea e Matteo ricordano con affetto l'amico28 dicembre 2016Ciaoamico e compagno di lavoro, ci mancheranno i tuoi racconti e le nostre lunghe conversazioni.Un forte abbraccio a Fernanda.Franco, Tina e Federica.28 dicembre 2016Ciaopoeta dei borghi e delle genti, i tuoi racconti terranno vivo il ricordo nei nostri cuori.Elide, Simona e Willy Davoli.28 dicembre 2016