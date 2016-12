«Possa tu camminare lungo i giorni, pulsante di vita, su strade eterne di rugiada e bellezza.Arriderci papà.»di anni 79Lo annunciano Federica con Alessandro, Gianni con Gianna nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 29 dicembre partendo alle ore 9.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Buon Pastore indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento a Marya Veisa per le amorevoli cure prestate.28 dicembre 2016Ï Barbara e Cristina