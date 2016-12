Olga Pirondi

Nel cielo abbiamo una stella in piùdi anni 94Ne danno il doloroso annuncio i figli: Franco con Luisa, Renata con Alfredo, la sorella Lidia e gli amatissimi nipoti.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 19.00 presso la chiesa di San Michele in via Repubblica.I funerali si svolgeranno con partenza domani giovedì 29 dicembre alle ore 8.45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Bergotto indi per al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 dicembre 2016Ï Roberta Schiaretti e fam.Ï Famiglie Luciano e Romano BonazziÏ Adriana e Ennia PirondiWalter, Cristina, Annalisa si uniscono al dolore di Renata, Franco e familiari nel ricordo affettuoso di28 dicembre 2016Gian Luca, Loredana con la mamma Adriana, Rossella, Mario e rispettive famiglie sono vicine a Renata e Franco per la perdita della mamma28 dicembre 2016Ciao ZiaGraziana e Andrea Porcari con le rispettive famiglie.28 dicembre 2016Paolo, Cristina, Paola, Matteo, Federico, Paola sono vicini a Franco e Renata per la perdita della loro mamma28 dicembre 2016La famiglia Cocconi- Fagandini partecipa al lutto di Franco e Renata per la perdita della carissimaricordando la sua affettuosa infinita accoglienza.28 dicembre 2016