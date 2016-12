Rino Consigli

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Con profondo dolore l'annunciano la figlia Patrizia con Paolo, i nipoti Sebastiano, Emanuele con Chiara, Flora e Arianna, le sorelle, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 29 c.m. alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale di Fugazzolo, con partenza dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16/A in Parma alle ore 13,30 indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa Famiglia di Nazareth in via Navetta (Pr).Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 dicembre 2016La sorella Piera con Corrado, Augusta e fam. sono affettuosamente vicini a Patrizia, Paolo e figli nel ricordo del caro28 dicembre 2016La sorella Iole con Luciano, Marisa, Maurizio e famiglia si uniscono al dolore di Patrizia e Paolo ricordando con affetto il caro28 dicembre 2016La cognata Maria, Fabrizio con Maria Grazia, Manfredo con Gabriella e Matteo, si uniscono al dolore di Patrizia, Paolo, Sebastiano, Emanuele e famiglia per la perdita del caro zio28 dicembre 2016Maria Luisa, Maria Teresa e Beppe sono vicini con il loro pensiero affettuoso ed una parola di conforto a Patrizia e famiglia ricordando con amore e rimpianto l'indimenticabile28 dicembre 2016Ciaoti ricorderemo sempre con tanto affetto, siamo vicini ed abbracciamo forte Patrizia e familiari.Franca, Ugo, Mauro, Roberta, Morena, Massimo, Greta e Ermanno.28 dicembre 2016Aldo e Tiziana con Laura e Federico sono vicini a Patrizia e famigliari per la perdita del papà28 dicembre 2016