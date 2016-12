Liliana Masolotti

«Io vi amerò dal cielo come vi ho amati sulla terra.»(S.Agostino)di anni 80Con immenso dolore ne danno il triste annuncio le figlie Vilma, Mirella, Milena, i generi, gli adorati nipoti, l'amata sorella Vilma, la cognata e parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Bosco di Corniglio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28-12-2016Ï Fam. Nando DonniniÏ Rino, Lorenzo CartaginiÏ Veronica, Vanda WalterÏ Rita e Sergio IattoniÏ Gina, Bruna e famigliasei stata per noi un esempio di generosità e dolcezza.Grazie per averci amato così tanto.Vilma, Mirella, Milena.28 dicembre 2016Grazieper tutto quello che hai fatto per noi.Resterai sempre nei nostri cuori.Fabio, Nicola, Valentina, Simone, Samuele, Leonardo.28 dicembre 2016Riposa in paceci mancherai.Mariella, Anita, Lucia e rispettive famiglie.28-12-2016Pia, Mauro, Renata, Valentina, Filippo, Federica si stringono con affetto in un forte abbraccio a Vilma, Mirella, Milena e familiari nel ricordo della loro cara mamma28 dicembre 2016La Direzione e tutto il personale dell'ASP Azienda Sociale Sud-Est partecipano commossi al dolore di Vilma Cattani e famiglia per la perdita della cara mamma28 dicembre 2016I condomini del condominio Panorama si uniscono al dolore di Vilma e famigliari per la scomparsa della mamma signorae porgono sentite condoglianze.28 dicembre 2016Titolari e maestranze del prosciuttificio Slega partecipano al lutto di Vilma, Antonio e famigliari tutti per la perdita della loro cara28 dicembre 2016Aurelia e famiglia sono vicine a Vilma, Mirella e Milena per la perdita della mamma28 dicembre 2016