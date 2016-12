CROCE



Circondata dall'affetto dei suoi cari, è serenamente mancata Anna Maria Bertolini



Lo annunciano con profonda tristezza le sorelle Maria e Francesca, i nipoti Cristina, Silvia, Marialina e Michele, i cognati Gian Battista e Gianni, i pronipoti e i parenti tutti.



Il Santo Rosario sarà recitato domani giovedì 29 dicembre alle ore 20,30 nella chiesa del Corpus Domini (P.le Rolla)



I funerali si svolgeranno venerdì 30 dicembre alle ore 9,00 presso la stessa chiesa, indi si proseguirà per il cimitero di Caprigliola (Massa Carrara).



La famiglia ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini in questo doloroso momento.



Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Montagna, al dott. Bonati e al Reparto di Medicina D'Urgenza dell'Ospedale Maggiore per la disponibilità e le competenze dimostrate. Parma, 28 dicembre 2016



Ï Adda Farnetti



Carla, Gabriella e famiglie sono vicini a Maria e Francesca per la perdita della cugina Anna Parma, 28 dicembre 2016



I condomini e l'amministratore del condominio «Metella» di via Mascagni 11 - Catalani 1 partecipano al lutto della famiglia Bertolini e porgono le più sentite condoglianze per la perdita della signora Anna Maria Parma, 28 dicembre 2016



Giovanna, Piero con Rosetta, Marisa ed i cugini tutti, sono affettuosamente vicini a Maria, Francesca e loro famiglie nel dolore per la perdita di Anna Maria Bertolini



loro carissima sorella e zia. Parma, 28 dicembre 2016



Ï Partecipano al lutto:



Ï Giovanna Pasquali



Anna, con Antonio e Marcella sono vicini a Francesca ed a tutta la famiglia per la scomparsa della cara Anna Parma, 28 dicembre 2016