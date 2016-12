Ignazio Moretti

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Elisa, il figlio Luca, i fratelli Olindo, Bruno, Aldina, Gino, Gianni, Sergio e Carmen, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno in forma civile giovedì 29 dicembre alle ore 9.00 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in via Pezzani 27 per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 dicembre 2016Ï Claudia Casalini e fam.Ï Oscar, Irene, Bruna CasaliniÏ Fam. Giorgio BabboniÏ Gianluca, Roberta BabboniÏ Bruno Anna BacchiniÏ Fam. Antonio BocchiÏ Ugo, Alfonsina e figliÏ Lina, Tonino AlinoviÏ Rosa, Sara MorettiCi uniamo al dolore di Luca e Lisetta per la perdita del caroMichele, Romano, Max e Marco.28-12-2016Boraschi Remo e famiglia sono vicini a Lisetta, Luca e familiari per la perdita del caro28 dicembre 2016Profondamente commossi ci uniamo con sincero affetto al dolore dei familiari nel ricordo e nel rimpianto della persona speciale che è venuta a mancareLinda, Giovanni e Mattia.28 dicembre 2016Ho perso un vero amico che porterò sempre nel cuore.CiaoSilvio con Loredana, Fabio, Marco.28 dicembre 2016