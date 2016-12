Marisa Pisi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio il figlio Lino con Roberta e l'adorata nipote Michela, la sorella Mariella con Angelo e i nipoti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 29 c.m. alle ore 15.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per il crematorio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma opere di bene.28-12-2016Ï Fam. PeracchiÏ Fam. BattilocchiÏ Fam. CagnaÏ Sergio, Elsa, Ivana e famiglieÏ Fam. Giuseppe Scaccaglia e figliÏ Giovanni Bertolotti e LuisaÏ Bruno Chiari e famigliaÏ Antonia TonelliÏ Fam. Maurizio TanziÏ Elio, Elda, Maura Bussoni e famiglieÏ Franco, LuisaÏ Paolo, CeciliaÏ Giorgio, SandraÏ Oreste, LucianaÏ Gabriella e AngeloÏ Fam. Manara Enrico e FrancaÏ Anna, Gianni BertoliÏ Gian Carlo PonziSiamo vicini a Lino, Roberta e Michela per la perdita della caraAdriana e Mario, Viviana, Matteo, Gabriele e Lisa, Davide e Leda.28 dicembre 2016Siamo vicini al dolore della famiglia Manara per la scomparsa della caraDina, Giordano e Cristina.28-12-2016Ci stringiamo con affetto a Lino, Roberta e Michela per la perdita della caraZia Nice con Fausto, Nicoletta, Paolo e Ilaria.28 dicembre 2016Giorgio, Lina, Rossana, Gabriele, Nadia e Pierluigi con le rispettive famiglie si stringono a Lino, Roberta e Michela per la scomparsa della cara28 dicembre 2016L'Associazione Parmense Raccoglitori Tartufi è vicina all'amico Lino e familiari per la scomparsa della mamma signora28 dicembre 2016