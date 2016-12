Vanda Laurini

La mia meravigliosa mamma mi ha lasciatodi anni 92Ne danno il triste annuncio la figlia Roberta, i nipoti Michele con Ilaria, Stefania con Davide insieme agli amati pronipoti Nicolò e Davide.I funerali avranno luogo domani giovedì 29 dicembre alle ore 11,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Lazzaro, indi si proseguirà al Tempio di Valera.Questa sera alle ore 19,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.28 dicembre 2016Ï Ermes e MemmaÏ Cesare e RenataÏ Giuseppe e MarinaÏ Adalberto e MichelaÏ Gianna CanossiniÏ Fam. Davide OttavianiLe famiglie Pinardi, Pellegrini, Bandini, Antonaccio, Ricchetti, Passera, Pagliari e Tirelli partecipano al lutto della famiglia Simonetti per la perdita della cara28 dicembre 2016Agostino e Annalisa Oppici con figli e rispettive famiglie sono vicini a Roberta, Michele e Stefania per la perdita della cara28 dicembre 2016Soci e colleghi di Reprolit/Rcm sono vicini a Roberta, Michele e Stefania per la perdita della cara28 dicembre 2016Ines, Tiziana, Franco, Nico e Manuela abbracciano Roberta in questo triste momento per la perdita della cara mamma28 dicembre 2016Paola, Fabrizio e famiglia partecipano commossi al dolore della cugina Roberta e figli per la perdita della cara mamma28 dicembre 2016Per la perdita diPatty, Sauro e Monica Tessoni si stringono in un forte abbraccio a Roberta, Stefania e Michele.28 dicembre 2016