CROCE



E' mancata all'affetto dei suoi cari Anna Merusi ved. Collubri



di anni 81



Ne danno il triste annuncio i figli Alessandro, Manuela con Claudio, il nipote Mattia con il piccolo Lorenzo, la sorella Francesca con Paolo, i nipoti Marta e Davide.



I funerali avranno luogo venerdì 30 c.m. alle ore 9,15 partendo dall'Ospedale Maggiore, per la chiesa di Calestano indi al crematorio di Valera.



Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 29 c.m. alle ore 20,30 in chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Calestano, 28 dicembre 2016



Ï Fam. Ernestina ed Ermes Ollari



Siamo vicini ad Alessandro ed Emanuela per la perdita della cara Anna



Fernanda, Isa, Sergio, Maria Luisa e Ninni. Parma, 28 dicembre 2016



Con tanto affetto siamo vicini ai famigliari per la perdita della cara amica Anna



Maria Oppici e famiglia. Calestano, 28 dicembre 2016