Wilma Gennari

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio i figli Daniela con Carlo, Carlo con Tiziana, i nipoti e i pronipoti tutti.I funerali avranno luogo oggi partendo dall'abitazione per l'arrivo in chiesa alle ore 10.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare all'Ospedale Val Parma di Langhirano, al personale medico e al personale infermieristico.27 dicembre 2016Ï Gontrano Cristina ed ElisaÏ Antonio e Marisa ZizzoÏ Roberto e Angela FerrariniCiaoGrazie per tutto quello che hai fatto per noi, non ti dimenticheremo mai.Laura, Silvia e Giuseppina.27 dicembre 2016Indimenticabileaccoglievi le nostre confidenze e proteggevi le nostre illusioni dalle disillusioni e, solo tu con la tua dolcezza, potevi riuscirci.Sarai sempre con noi.Claudia, Claudio, Giorgio, Mara, Paola, Alberta.27 dicembre 2016Federico, Mariolina e Germana con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Daniela e Carlo per la scomparsa della cara cugina27 dicembre 2016