Angelo Saccani

E' mancatodi anni 90Lo annunciano le figlie Saura con Pietro e Sandra con Orazio, i nipoti Andrea, Manuel e Giacomo, il fratello Gianni e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 15 nel duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 dicembre 2016Ï Laura Melegari LanaÏ Mariadelaide e Giuseppe ManottiÏ Domenica, Ernesto, EmanuelaÏ Maura, Nello, AlessandraIl fratello Gianni e la nipote Lorenza si stringono a Sandra e Saura in questo doloroso momento per la perdita del padre27 dicembre 2016I nipoti Paola, Bruna, Guido e Fabrizio, il cognato Giuseppe sono vicini a Sandra e Saura per la perdita del caro papà27 dicembre 2016Siamo vicini a Saura e Sandra per la perdita del loro caro papàMaria con i figli Palmira, Gino, Giancarla Zappavigna e famiglie.27 dicembre 2016