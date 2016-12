Carla Pasqualived. Cupola

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il figlio Roberto con Mara, Francesco e Alessandro.I funerali si svolgeranno mercoledì 28 dicembre con partenza alle ore 11.15 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Sant'Evasio indi al cimitero di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Noceto.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Coffrini per le amorevoli cure prestate.27 dicembre 2016Paola Pasquali espirme sentite condoglianze a Roberto e famiglia per la scomparsa della cara mamma27 dicembre 2016