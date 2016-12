CROCE



E' mancato all'affetto dei suoi cari Ubaldo Mussi



Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e parenti tutti.



I funerali avranno luogo oggi 27 dicembre alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale delle SS Stimmate.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento allo Staff del centro Dialisi di via Pintor e ai Militi dell'Assistenza Pubblica di Parma. Parma, 27 dicembre 2016



Ï Franco e Pia Pesci Zio Ubaldo



sarai sempre nei nostri cuori.



Massimiliano, Elisa, Martina, Susanna. Parma, 27 dicembre 2016



Otello, Emilio, Roberta, Simonetta con Stefano e Gabriele si uniscono al dolore dei familiari per la perdita del carissimo Ubaldo Parma, 27 dicembre 2016



Danilo, Delmo, Aris e rispettive famiglie partecipano commossi al lutto di Otello per la perdita del padre Mussi Ubaldo Parma, 27 dicembre 2016



Maria Rosa e Renzo abbracciano con affetto Lisetta e figli per la perdita del loro caro Ubaldo Parma, 27 dicembre 2016



Adriana e Corrado, con Pietro, Elisabetta Pietro e Marco, sono vicini a Pamela, Gioconda, Lisetta, Otello e a tutta la famiglia Mussi per la scomparsa del caro Ubaldo Parma, 27 dicembre 2016



Lo Studio Tecninco Amministrativo Toscano Srl si stringe alla famiglia per la perdita del caro Ubaldo Mussi Parma, 27 dicembre 2016



Ï Fam. Toscano Odoardo, Grazia, Francesca, Nico e Matteo



Fabrizio, Raffaele, Silvana e Stefania partecipano al lutto dei fratelli Mussi per la perdita del caro Ubaldo Parma, 27 dicembre 2016