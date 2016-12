Anna Galeotti

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio il compagno Amedeo, la sorella Elda, i nipoti Stefano e Fabrizio con le rispettive famiglie, la cognata Ornella e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 28 dicembre alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Roberto Salsi per le cure prestate.27 dicembre 2016Ï Condominio Casa Nostra, 3Partecipano al lutto per la scomparsa della caraCarlo, Stefano, Franco Cantoni, Diva e Rita.27 dicembre 2016