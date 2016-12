Vincenzo Bernardi

«Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime»S. AgostinoE' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Lo annunciano la moglie Giovanna, la figlia Cinzia con Lorenzo e al consuocera Diva.Le esequie si svolgeranno mercoledì 28 dicembre alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Cristo Risorto, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico della Lungodegenza del padiglione Barbieri.Non fiori ma opere di bene.27 dicembre 2016Le famiglie Borelli e Allodi si stringono intorno a Giovanna, Cinzia e Lorenzo, nel dolore per la scomparsa dell'amato27 dicembre 2016Patrizia con Stefano e Carlotta uniti a Giancarla e Franco sono affettuosamente vicini a Giovanna, Cinzia e Lorenzo per la perdita del carissimo27 dicembre 2016