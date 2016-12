Alberto Lucca

«Che la tua bontà d'animo resti nel ricordo di chi ti ha conosciuto.»Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi cariDott.Geologodi anni 48Profondamente addolorati lo annunciano la mamma Valentina, il papà Antonio, la sorella Gabriella con Marco, il fratello Filippo con Daniela e l'adorata nipotina Giulia con i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 28 c.m. partendo dall'abitazione dell'estinto per la chiesa parrocchiale di Soragna, ove alle ore 10.00 sarà celebrato il rito funebre, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.27 dicembre 2016Ï Romano Roscelli e famigliaÏ Borlenghi Giacomino, Gianni e LuigiÏ Roberto Azzali e fam.Ï Paolo Corradi e fam.Ï Massimo Dall'Asta e fam.Ï Filippo Furia e fam.Ï Enrico Guareschi e fam.Ï Basini Patrizio e famigliaÏ Famiglie Ermido e Matteo TonnaÏ Gruppo I VirtuosiGianni e Lucia Lucca con le rispettive famiglie sono vicini ai cugini Antonio, Valentina, Gabriella e Filippo per la perdita del caro27 dicembre 2016Il Circolo Alpini di Soragna è vicino ad Antonio e Valentina per la perdita del caro27 dicembre 2016Ciaoti ricorderemo sempre.Gli zii con Manuela e Andrea.27 dicembre 2016I cugini Ines, Giorgio, Adriana, Bruna, Remo, Rita e rispettive famiglie partecipano al dolore della famiglia Lucca per la perdita del caro27 dicembre 2016Giacomo Corradi e famiglia è vicino a Valentina e Tonino per la perdita dell'amatissimo27 dicembre 2016