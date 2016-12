CROCE



E' improvvisamente mancata Vivetta Maschi in Cavalieri



Lo annunciano con profondo dolore Adelmo Maria con Michele e Francesco e i parenti tutti.



I funerali avranno luogo mercoledì 28 dicembre alle ore 11.30 presso la chiesa parrocchiale di San Quintino.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa. Parma, 27 dicembre 2016



Ï Marisa e Iris Bottarelli



Ï Silvana, Simone e Luca Cavalieri



Ï Fam. Botti-Spagnoli



Ï Famiglia Ivana Brambilla



Ï Achille Guariglia



Maria Grazia, Gian Maria con Cristina e Giovanni con Elena piangono con Adelmo, Francesco e Michele la prematura perdita di Vivetta Parma, 27 dicembre 2016



Cara Vivi



Non ti dimentico anche adesso che sei un Angelo.



Marco e la famiglia Klinger piangono con grande tristezza la scomparsa di Vivetta Maschi. Milano, 27 dicembre 2016



Ricordando i bei momenti vissuti insieme, Elisabetta e Michela piangono incredule la prematura scomparsa della cara amica Vivetta Parma, 27 dicembre 2016



I Condomini e l'Amministratore del Condominio di Via Cairoli, 13 partecipano al dolore della famiglia per la prematura scomparsa della



Dottoressa Vivetta Maschi Cavalieri Parma, 27 dicembre 2016



Profondamente colpite, Carlotta, Daniela, Maria, Meni e Lola ricordano con affetto Vivetta



e partecipano commosse al dolore dei famigliari. Parma, 27 dicembre 2016



Lalla, Mario e Marco con Cristina piangono la perdita improvvisa della loro amata Vivi Parma, 27 dicembre 2016



Maresa, Anna con Angelo, Full si stingono affettuosamente ad Adelmo, Michele, Francesco ricordando la cara Vivetta Parma, 27 dicembre 2016



Betty e Tati con animo affranto abbracciano Adelmo ed i suoi ragazzi nel ricordo della cara amica Vivetta Parma, 27 dicembre 2016



Cara Vivi



è impossibile dimenticare quante cose abbiamo fatto e quanto tempo abbiamo passato insieme! Pensaci da lassù con Mirella e Pucci: le nostre famiglie si sono volute veramente bene.



Lola con Marco e Antonella, Cia e Vittorio, Piero e Lorenza, Chicco e Alessandra si strinogono ad Adelmo e ai ragazzi nel dolce ricordo di Vivetta. Milano, 27 dicembre 2016



Ciao Vivi



adesso sarò molto più sola.



Carla. Parma, 27 dicembre 2016



La squadra del Basilicanova partecipa al dolore di Michele e famigliari per la perdita della cara Vivetta Basilicanova, 27 dicembre 2016



Silvia Pisi partecipa commossa al dolore di Adelmo e figli per la perdita della cara amica Vivetta Parma, 27 dicembre 2016



Gli amici Mario e Annamaria, Alberto e Clelia, Giuseppe e Annamaria, Lorenzo e famiglia, Rita, Federica, Graziano sono vicini ad Adelmo, Michele e Francesco per la prematura scomparsa della carissima Vivetta Parma, 27 dicembre 2016



Mauro, Liviana, Maria Teresa Galli e famiglie partecipano commossi al dolore di Adelmo Michele e Francesco per la scomparsa della cara Vivetta Parma, 27 dicembre 2016



Ï Paolo Schenardi



Silvana e Luigi, Mariolina e Franco, Mina e Laura si uniscono al dolore di Fiorella, Mario e della famiglia Cavalieri per la scomparsa della carissima Vivetta Parma, 27 dicembre 2016