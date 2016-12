CROCE



È mancata Ernestina Rosati ved. Miodini (Tina)



Con amore ne annunciano la scomparsa il figlio Germano con Elsa e l'adorata nipote Sara.



I funerali avranno luogo domani venerdì 30 dicembre alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa San Marco, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento. Parma, 29 dicembre 2016



Ï Diva e Nadia



Claudio ed Isabella con Francesca si uniscono al dolore di Germano e della sua famiglia per la perdita della mamma Tina Parma, 29 dicembre 2016