È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano il marito Fabrizio, il figlio Roberto con Tina e Lorenzo, sorelle e parenti tutti.Il funerale avrà luogo venerdì 30 dicembre alle ore 8.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Paolo Apostolo indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.29 dicembre 2016Ï Giorgio, Maria Caterina, Margherita e famiglieÏ Milena e figliAntonietta e Debora con le rispettive famiglie sono vicine a Fabrizio, Roberto, Tina e Lorenzo in questo doloroso momento per la perdita dell'adorata29 dicembre 2016