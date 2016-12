Adalgisa Ghiretti

È mancatadi anni 96Con profonda tristezza lo annunciano il figlio Angelo con Luciana e la sorella Giuseppina.La famiglia ringrazia il personale tutto dell'Istituto Sant'Ilario di Porporano per le amorevoli attenzioni prestate.Le esequie si terranno oggi stesso partendo dall'Ospedale Maggiore alle ore 13,30 circa per la chiesa di Sant'Uldarico dove si terrà l'orazione funebre; quindi si proseguirà per il Tempio di Valera.29 dicembre 2016Ï Giuliano e Lella SabbadiniÏ Carla Margini e fam.Ï Luigi e Mariella DiemmiMonica con Stefano, Chicca con Cosimo e Carla, gli amatissimi pronipoti Giovanni, Diego e Franco si stringono nel ricordo della nonna29 dicembre 2016Rina con Roberta Paolo e Daniela si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita della cara zia29 dicembre 2016Fabrizio, Giorgia, Filippo, Silvia ed Eleonora sono vicini ad Angelo e famiglia per la perdita della cara zia29 dicembre 2016Condomini, amministratore e collaboratori del Condominio di Via Goito 18 si stringono con affetto ai familiari per la scomparsa della cara signora29 dicembre 2016