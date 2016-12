Gina Casappa

Ora riposa in pacedi anni 85Ne danno il triste annuncio il figlio Paolo con Pierina e i nipoti Alessandro ed Elena con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo domani venerdì 30 dicembre partendo, dopo una breve benedizione, alle ore 15.00 dall'Ospedale Maggiore per il cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della struttura di «Villa Sant'Ilario» di Porporano e alla cara nipote Marilena.29 dicembre 2016Ï Odetta, Giovanni e figlieÏ Antonella, Nicoletta, SimonaSiamo vicini a Pierina, Paolo e famiglia per la perdita della caraTiziana, Vanni e famiglia.29 dicembre 2016