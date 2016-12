Alessandro Govi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 31Con immenso dolore lo annunciano la mamma Isa, il papà Gianni, il fratello Christian con Ilena ed Angelica, il fratello Francesco con Valentina e Camilla, le zie, gli zii, i cugini unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Torricella domani venerdì 30 dicembre alle ore 15.00 indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.29-12-2016Ï Ernesto AmbrogiÏ Famiglie Rita, Adriana, Nera, Remo, Bona, Mariella e LucianaÏ Massimo CaraffiniÏ Fam. Michele Giuffredi e SilvanaCiaoora sei nell'Amore, nella Luce, nella Pace; proteggici e donaci un pò della tua bontà.Gli zii Susanna e Giuseppe, i cugini Sebastiano con Debora, Sara con Fabio, Sabrina con Michele ed i piccoli Jacopo e Sophie.29 dicembre 2016Partecipiamo al dolore dei familiari per la scomparsa diFamiglie Giorgio Pettenati, Giuliano Pettenati, Nilde Pettenati, Wanda Pettenati e Luisa Pettenati.29 dicembre 2016La compagnia di Gramignazzo con rispettive famiglie si uniscono all'immenso dolore di Francesco e famiglia per la perdita del loro caroe porgono le più sentite condoglianze.29 dicembre 2016Partecipiamo al dolore dei familiari per la scomparsa diFamiglia Pettenati: Sergio, Tiziana, Giuliana, Giuseppe e Bruna.29 dicembre 2016