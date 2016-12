Araldo Pedrini

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 71Ne danno il triste annuncio la moglie Caterina, i figli Massimiliano, Alessandro, Daniele con Martina e la piccola Rebecca e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì, 29 dicembre alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27; il corteo si formerà in Via Roma per la parrocchiale di Beduzzo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Dottoressa Schianchi, al Dott. Elia, al personale medico e infermieristico della sezione Infettivi e Day Hospital dell'Ospedale Maggiore.29 dicembre 2016Ï F.C. CozzanoÏ Famiglie Battista, Massimiliano LazzariLa sorella Edda, il fratello Renzo, la cognata Adele, Giacomo, Laura, Davide, Enrica e il piccolo Giulio partecipano al dolore dei famigliari per la perdita del caro29 dicembre 2016I ragazzi della Pro Loco di Beduzzo si stringono a Daniele, Alessandro, Massimiliano e famiglia per la perdita del caro papà29 dicembre 2016Il tuo ricordo ci accompagnerà sempre.CiaoRoberto, Carla, Giulia e famiglie.29 dicembre 2016Titolari e amici dell'Harrys Bar si stringono con affetto alla famiglia per la perdita del caro29 dicembre 2016