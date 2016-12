Claudio Danesi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio la moglie Bruna, il figlio Daniele con Velia, i nipoti Valentina con Alberto e Davide con Giulia, le sorelle Fernanda, Liliana, Mafalda e Adele, cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 30 dicembre con partenza alle ore 11.15 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Beato Cardinal Ferrari indi al cimitero di Ugozzolo.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.29 dicembre 2016Ï Paride FerrariÏ Ennio, Maria Gazza«Non piangete la mia assenza, sono beato in Dio e prego per Voi.La sorella Liliana con Renzo, le figlie Raffaella, Cristina e Claudia con le loro famiglie si stringono affettuosamente a zia Bruna, Daniele e Velia per la perdita del caro29 dicembre 2016Il Presidente unitamente a tutto il Consiglio Direttivo e ai soci della Sezione Cacciatori di Cortile San Martino, sono vicini al Segretario Daniele e familiari per la scomparsa del papà29 dcembre 2016Luigi Ferrari con Adele, Corrado, Enrica e famiglie partecipano al dolore di Bruna e Daniele per la scomparsa di29 dicembre 2016Lucetta, Romano e famiglia si stringono con affetto a Bruna, Daniele e famiglia per la scomparsa del caro29 dicembre 2016Fernanda, Gianni con Anna e Stefano Baratta partecipano al dolore di Bruna, Daniele e famiglia per la perdita del caro29 dicembre 2016Renzo e Mafalda Cavatorta con Marco, Paolo e rispettive famiglie partecipano commossi al lutto che ha colpito Bruna e Daniele per la scomparsa del caro29 dicembre 2016Bacchi Gino e Norma sono vicini a Adele, Mafalda, Liliana, Fernanda e rispettive famiglie per la perdita del caro29 dicembre 2016