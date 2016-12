Vittorina Rascazzi Gardani

È mancata all'affetto dei suoi cariCon amore lo annunciano i figli Annamaria con Luigi, Aldo con Manuela, Gianluca con Silvia, le adorate nipoti Elettra, Nicole, Giulia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 30 dicembre alle ore 9,15 partendo dall'abitazione in via Cavedagni, 6 Parma per la chiesa di Santa Maria Assunta (Piazza Ducale Sabbioneta MN) dove alle ore 10,30 sarà celebrata la Santa Messa, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera giovedì 29 dicembre alle ore 20,30 nella chiesa di Sant'Evasio (Via Colli, 14 Parma).Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Francesco Aielli per l'umanità e la professionalità dimostrata.29 dicembre 2016Ï Alice, Sandra e Giovanni MezzadriÏ Fam. Ceci UmbertoÏ Fam. Corradini EnricoÏ Fam. Bianchi MarcoIn questa triste circostanza, il grande dolore ci rende vicini ad Aldo e Manuela per la scomparsa della signoraIvonne, Alessandro, Luca.29 dicembre 2016I colleghi dell'Ufficio Gestione Ordini e Previsioni Vendite di Parmalat si uniscono al dolore di Aldo e famiglia per la perdita della cara mamma29 dicembre 2016Bruna partecipa commossa al dolore di Aldo, Luca e Annamaria per la scomparsa della cara mamma29 dicembre 2016Condomini e amministratore del Condominio Emilia partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa della signora29 dicembre 2016