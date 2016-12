Elisa Manici

«Sentitemi vicino e parlatemi ancora...io vi amerò dal cielo come vi ho amati in terra.»(Sant'Agostino)Dopo lunga malattia si è spentaNe danno il triste annuncio i figli Mauro con Cristina, Francesca e la suocera Maria, Loredana con Ivano, Annalisa e Rita con le rispettive famiglie; le sorelle, i cognati, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 30 dicembre alle ore 10.00 in Tizzano.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Tizzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Zammarchi sempre presente in questo lungo cammino.Grazie di cuore agli infermieri del territorio e alla signora Lorika per le amorevoli cure.29 dicembre 2016Le sorelle Egidia, Laura e Iole con le rispettive famiglie si stringono con affetto a Loredana e Mauro nel ricordo della loro adorata mamma29 dicembre 2016