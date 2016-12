È mancatadi anni 97Ne danno il triste annuncio i figli Enrico, Giuseppe con Angela, Riccardo e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 31 dicembre alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Langhirano, indi si proseguirà per il cimitero di Mattaleto.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta Val Parma di Langhirano.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.30 dicembre 2016Ï Fam. Giacomino e Tonino FerrariÏ Giuseppe Manini e famigliaI cugini Piero, Palmira, Nella, Elda, Mino, Angelo, Rita e le loro rispettive famiglie sono vicini a Giuseppe ed Enrico per la perdita della loro mamma30 dicembre 2016