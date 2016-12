È mancata all'affetto dei suoi cari(Maestra)Ne danno il triste annuncio le figlie Elena con Ettore, Mara con Roberto, i nipoti Francesco, Alessandro e Mattia, le cognate e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani sabato 31 dicembre alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Noceto indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Natalia per le amorevoli cure prestate.30 dicembre 2016Ï Alda e Bruno CodilupiÏ Fam. Pelagatti Giuseppe, Rina, Patrizia ed EmilioAlba, Luciana e Marina sono vicine a Mara ed Elena per la scomparsa della cara30 dicembre 2016