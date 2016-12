Luigia Bernini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Lo annunciano con dolore le figlie Mara con Luigi e Caterina, Sandra con Fabio e Matteo.I funerali avranno luogo sabato 31 dicembre partendo alle ore 10.15 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Medesano, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella chiesa di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla cara Elena che, con amorevole cura, ci è sempre stata vicina.30 dicembre 2016Grande mamma, grande nonnaGrazie.Mara, Sandra, Matteo, Caterina.30 dicembre 2016Nel ricordo dolce della caraAlberto, Gabriella, Lidia, Carla, Annibale, Disma e Guidomaria stringono in un abbraccio forte Mara, Sandra e famigliari.30 dicembre 2016Dada, Marzia, Giovanna partecipano commosse al dolore di Mara, Sandra e famiglie per la perdita della cara30 dicembre 2016