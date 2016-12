Maria Campanini

È improvvisamente mancatamamma e nonna amatissima.Lo annunciano con immenso dolore la figlia Mina con Raffaella e i piccoli e cari Carlotta, Jacopo e Andrea.I funerali si svolgeranno sabato alle ore 10.00 partendo dalle Sale del Commiato di Ade Srl site in Viale della Villetta 31/a per la Chiesa di San Lazzaro indi per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la stessa Chiesa.La figlia ringrazia di vero cuore la cara amica Silvia che tanto ha fatto per rendere la vita della mamma serena fino all'ultimo suo giorno.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.30 dicembre 2016La sorella Carla, la nipote Elisabetta con Fabrizio e Paolo si stringono al dolore di Mina, Raffaella e famiglia per la scomparsa della cara30-12-2016I condomini del condominio Garden Residence di Via Virgilio 2-4 e l'amministratore partecipano commossi al lutto dei famigliari per la scomparsa della signora30 dicembre 2016