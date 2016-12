Guido Capretti

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Lo annunciano con dolore la moglie Renata, la figlia Antonella con Giancarlo, il nipote Lorenzo con Roberta e gli adorati pronipoti Filippo e Francesco, la sorella Maria.Il rito funebre si svolgerà sabato 31 dicembre alle ore 14.00 partendo dal Centro Cure Progressive di Langhirano per la Chiesa parrocchiale di Mattaleto, indi, la salma proseguirà direttamente per il Tempio della Cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Mattaleto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Carlo Artoni e a tutto il personale medico e paramedico del Centro Cure Progressive di Langhirano.30 dicembre 2016Ï Italo Volpi e famigliariÏ William Ugolotti e figliÏ Fam. Italo VirgoliÏ Grazia e famigliaÏ Fam. Enrico RavasiniStefano e Daniela unitamente a tutti i colleghi della Sida Carni Srl, sono vicini ad Antonella e famiglia per la scomparsa del caro papàe porgono sentite condoglianze.30 dicembre 2016Le famiglie Ceresini Romano e Baglione Antonio partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del caro30 dicembre 2016